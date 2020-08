Homem infarta e morre após partida de futebol em Parintins

Arilson Soares Nunes morreu aos 50 anos | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - Após uma partida de futebol do qual participava, um homem de 50 anos, identificado como Arilson Soares Nunes, morreu nesta quinta-feira (6). O fato ocorreu no Campo dos Carroceiros, em Parintins - interior do Amazonas. A vítima ainda foi conduzida para o hospital da cidade, mas já estava sem vida.

"Bonieck", como era conhecido, participou da partida de futebol durante o segundo tempo de jogo. Um dos participantes do jogo relatou que quando a partida terminou, Arilson começou a passar mal.

Os demais jogadores tentaram ajudar e receberam apoio de um membro do time, que tinha curso de enfermagem e identificou que o pulso de Arilson estava fraco. Ele foi conduzido para um hospital próximo, mas não resistiu.

A equipe de Vigilância em Saúde de Parintins realizou o teste para detecção do novo coronavírus, que teve resultado positivo. Um enfermeiro disse ainda que, pelo histórico colhido, Arilson tinha sentido dores no tórax na noite de terça-feira (4).

"O procedimento agora é fazer a investigação para saber se ele foi identificado anteriormente com a Covid, ou se era paciente assintomático. O que eu posso adiantar, utilizando o exame que foi feito, é que ele tinha as células e Igm e IGG, ou seja, ele estava em processo de debelar a doença”, disse.

Leia mais:



Cresce número de motociclistas mortos no trânsito de Manaus

Mulheres que escondiam drogas em boneco do Homem de Ferro são presas