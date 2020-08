Projeto on-line oferece minicurso sobre reaproveitamento de vidro

O projeto Minicursos On-Line disponibiliza semanalmente uma videoaula gratuita | Foto: Divulgação/Semmas

Manaus- O projeto Minicursos On-Line gratuito, da Prefeitura de Manaus, irá ensinar diferentes técnicas de reaproveitamento de vidro durante o mês de agosto. A videoaula desta sexta-feira(7) terá como tema a decoração de garrafas com uma técnica de pintura abstrata. O trabalho consiste na reutilização de garrafas de vidro, transformando-as em peças decorativas. Os conteúdos são disponibilizados pelas redes sociais da Semmas (Facebook, Instagram, YouTube e site semmas.manaus.am.gov.br ) e pelo canal da Prefeitura de Manaus no YouTube.

Na videoaula, a instrutora Thesca Godinho, técnica em Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), explica quais os materiais necessários e o passo a passo para a confecção. Ela reutiliza uma garrafa de suco, que se transforma em uma verdadeira peça de arte.

A técnica lembra que existem outras métodos que podem ser utilizadas para a decoração de vidros, a exemplo da papietagem e decupagem com jornal e revista.

O projeto Minicursos On-Line disponibiliza semanalmente uma videoaula gratuita, abordando um tema de interesse ambiental. Lançado em junho deste ano, como forma alternativa de repassar os conteúdos das oficinas e minicursos oferecidos pela Semmas durante a pandemia de Covid-19, o projeto já conta com milhares de visualizações, sendo a desta sexta-feira a nona videoaula da série. A intenção é estender o projeto até o final do ano, com um total de 40 videoaulas publicadas.

*Com informações da assessoria

