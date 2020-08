Mais de 350 homicídios foram registrados em Manaus em seis meses

Dados foram comentados pelo secretário de Segurança, Louismar Bonates | Foto: Divulgação

Manaus - Entre os meses de janeiro e junho deste ano, 351 casos de homicídio foram registrados em Manaus. O número de ocorrências é 3% menor em comparação com o mesmo período de 2019, que contabilizou 362 casos, e o mais baixo no semestre desde 2013.

Os dados foram apresentados nesta semana pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Além da redução, o órgão destacou que 247 pessoas suspeitas de homicídios foram presas na capital.

De acordo Louismar Bonates, secretário de Segurança, a redução dos indicadores criminais ocorre por conta do intenso trabalho de todo o sistema de segurança.

"O trabalho mais intenso das Polícias Civil e Militar. À Polícia Civil, que vem fazendo a sua parte de investigação em cima de denúncias e fatos que realmente ocorreram, de maneira célere e eficiente, e ao aumento do policiamento ostensivo de apoio às operações da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar", disse.

Ainda segundo Bonates, mesmo durante o período de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, o sistema de segurança foi empregado de forma reforçada nas ruas.

"Aumentamos, inclusive, o policiamento, porque além da Segurança Pública, nós também passamos a fiscalizar o cumprimento dos decretos do Governo do Estado. Isso aí levou um efetivo ainda maior para as ruas, o que nos ajudou na redução desses índices de criminalidade", pontuou.

