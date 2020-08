No dia do economista ocorre debate sobre a desigualdade na Amazônia

Kassama afirma que a dependência desse modelo e o processo de geração de riqueza que é acompanhado pela transferência desta riqueza para outros países | Foto: Corecon AM

Manaus- Esse ano se comemora o centenário do nascimento do economista Celso Monteiro Furtado (1920 - 2004) que abordava a desigualdade na Amazônia, gerando um debate sobre o assunto. Por isso o tema “Celso Furtado e o desenvolvimento regional” foi apresentado pela economista, professora e consultora, Denise Kassama, vice-presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), nesta quarta-feira, (05), durante a transmissão do programa pelo facebook do Portal Tucumã, com retransmissão pela página do Corecon-AM.

Kassama afirma que a dependência desse modelo e o processo de geração de riqueza que é acompanhado pela transferência desta riqueza para outros países, é um dos problemas que incidem sobre a desigualdade regional. “A nossa principal matriz econômica é a ZFM mas há também um processo de transferência de riqueza para as multinacionais. Celso Furtado falava no exemplo do nordestino na seca, mas temos aqui o caboclo ribeirinho que também padece com falta de energia,por exemplo. Não são realidades tão diferentes assim. Norte e Nordeste são grandes regiões com desigualdades sociais muito grandes.

Programação

Nesta quinta-feira (06),às 19 horas (horário de Brasília), em comemoração ao centenário de nascimento do economista brasileiro Celso Furtado, o Corecon-ES e o Observatório do Desenvolvimento Capixaba (ODC) promovem a live com debate sobre o texto: “Cavaleiro andante de destemido coração: Celso Furtado e a saudade do futuro”, da autoria de Rogério Naques Faleiros, Ednilson Silva Felipe e Daniel Pereira Sampaio.

No dia 13 de Agosto, “A Economia e os Economistas” será o tema da live apresentada pelo Cofecon, às 18 horas (horário de Brasília), em comemoração à data que celebra a categoria profissional. Participarão do evento os economistas Haroldo da Silva, André Perfeito e Ana Cláudia Arruda, tendo o presidente do Cofecon, Antonio Corrêa de Lacerda, como mediador. A transmissão será feita pelo canal do Cofecon no YouTube.

