Projeto 'Viver Mais' melhora o dia de idosos com hanseníase

O Projeto Viver Mais aporta neste sábado (9) com equipe de voluntários para levar carinho e cuidados básicos aos idosos do Hospital Geraldo da Rocha, que trata pacientes com hanseníase | Foto: Divulgação

Manaus- O Projeto Viver Mais aporta neste sábado (9) com equipe de voluntários para levar carinho e cuidados básicos aos idosos do Hospital Geraldo da Rocha, que trata pacientes com hanseníase. A ação social quer sensibilizar a sociedade sobre o abandono e descaso com a melhor idade. A ação vai levar corte de cabelo, apoio psicológico, assessoria jurídica, show artístico com idosos e muito mais.

Fisioterapeuta especialista em gerontologia e saúde mental, Wanderley conta que o Projeto Viver Mais pretende levar aos 17 idosos internos do Hospital, um pouco de amor de respeito e informação. “Vamos levar uma equipe de enfermeiros, de corte-cabelo masculino e feminino, fisioterapeuta, design de sobrancelha, massoterapeuta, psicologia, assessoria jurídica, serviço social e educação física. Por eles serem pacientes com hanseníase, a equipe estará preparada para atuar, justamente, para não ter a questão do preconceito”, afirma.

Para fechar com chave de ouro, um grande show do grupo de idosos Viver Mais. Serão três apresentações: o número de dança do ventre, em seguida elas surgem vestidas de Beyoncé e encerra com o número de verão, vestidas com cangas e maiôs. Isso mostra a evolução na autoestima que o idoso está tendo. São elas que desenham as roupas, ajudam nas coreografias, sempre respeitando o limite delas e sempre é um show”, conclui.

Projeto Viver Mais

O projeto não tem fins lucrativos e nem político. Criado para beneficiar os idosos carentes do Amazonas, contando com voluntários de quatorze áreas: Psicologia, Odontologia, Direito, Serviço Social, Fisioterapia, Logística, Eventos, Enfermagem, Fonoaudiologia, Comunicação, Estética, Dança, Educação Física e Administração.

