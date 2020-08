Fametro oferece cursos gratuitos em Parintins

Anúncio foi feito esta semana pelo presidente do grupo Fametro | Foto: Yuri Pinheiro

Manaus- O Centro Universitário Fametro vai oferecer os cursos gratuitos de Língua Portuguesa e Informática Básica, na unidade de Parintins. O anúncio foi feito esta semana pelo presidente do grupo Fametro, Wellington Lins, e a reitora da instituição, Maria do Carmo Seffair, durante visita ao município. Na ocasião, os representantes da instituição também estiveram reunidos com o prefeito do município, Bi Garcia para planejar parceria que visa a facilitar o acesso dos servidores públicos municipais aos cursos de graduação e pós-graduação da instituição.

As inscrições para os cursos de Língua Portuguesa e Informática Básica iniciam nesta sexta-feira (07). Os interessados devem ir até a unidade da Fametro em Parintins, na rua Paraíba, 3468, e apresentar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência e certificado do Ensino Médio. O curso de Língua Portuguesa será oferecido aos sábados e o de Informática, às terças e quintas-feiras.

A reitora Maria do Carmo Seffair ressalta que os cursos também serão disponibilizados em breve em outras cidades em que a instituição atua. “É uma forma de contribuir com a formação dos cidadãos e o desenvolvimento dos municípios. Com mais profissionais qualificados, melhor para a cidade, que passa a contar com profissionais preparados”, destacou.

Visita

Durante a reunião com prefeito Bi Garcia foram discutidos os termos para uma parceria que pretende facilitar o acesso dos servidores públicos municipais aos cursos de graduação e pós-graduação da Fametro. Além do presidente do grupo e a reitora, participaram do encontro a pró-reitora, Cinara Cardoso, o diretor Administrativo, Wellington Lins Jr, o diretor de Expansão e Operações, Iyad Amado, e a coordenadora de Ensino da Fametro em Parintins, Lanira Garcia Cardoso.

A Fametro Parintins conta, atualmente, com 14 cursos na modalidade semipresencial, sendo 15 de Educação a Distância (EAD) e 6 de pós-graduação. Wellington Lins ressaltou que a faculdade oferece uma excelente estrutura, que permite ao aluno uma preparação completa e focada nas demandas do mercado. O prédio atual possui sete salas de aulas, auditório com capacidade para 50 pessoas, dois laboratórios de informática, um deles em fase instalação, e uma biblioteca que está sendo equipada e começará a funcionar em breve.

