No escuro, moradores do Dom Pedro reivindicam iluminação pública

Manaus- Fazer atividades físicas no período noturno não tem sido uma tarefa fácil para os moradores do bairro Dom Pedro. Os postes localizados na avenida do Samba, zona Centro-Oeste de Manaus estão sem iluminação e quem precisa caminhar ou se exercitar pela noite sofre com a escuridão. A via que é tão iluminada no período do Carnaval, atualmente está um breu.

A dona de casa, Elsa Brasil, entrou em contato com o EM TEMPO e a equipe de reportagem esteve no local nesta quarta-feira (5). Segundo ela a região está sem energia mesmo antes dos desfiles de Escolas de Samba. Além do perigo de cair, por não conseguir enxergar a calçada no escuro, as pessoas que buscam qualidade de vida na região enfrentam outro inimigo perigoso.

“Estamos há alguns meses nessa situação e ninguém toma providência. Quem precisa fazer exercício, ou uma higiene mental neste local está impossível. Antigamente conseguíamos trazer as crianças e os animais, hoje em dia não tem condições. Usuários de drogas ficam escondidos pelas árvores, e isso faz com que esse lugar antes tão especial se torne um ambiente perigoso. Temos uma sensação de abandono”, relatou a dona de casa.

O professor de Educação Física, Sérgio Nazareno contou que existem muitas pessoas que não podem realizar as atividades durante dia, e para não descuidar da saúde realizam os exercícios a noite. Ele notou que com a pandemia os manauaras passaram a se preocupar mais com a saúde física e mental, mas que o escuro e os perigo de assalto estão afastando as pessoas da avenida.

“Nos adequamos neste espaço para fazer exercício. Tenho atletas deficiente visual e físico, fica difícil não somente para eles mas para os guias que auxiliam na prática do exercício. Antes quando a luz dos postes funcionava, nós estendíamos as aulas até as 20h, hoje no máximo ficamos até as 19h30. Outro dia roubaram os cachorros de moradores que estavam caminhando por aqui. Pedimos ajuda das autoridades responsáveis para solucionar este problema”, disse o educador físico.

Reposta da Ageman

Procuramos a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) que fiscaliza o serviço de iluminação pública na cidade para informações sobre o caso. Em nota a assessoria informou que na manhã desta quinta-feira (6), uma equipe da concessionária esteve na Avenida do Samba e realizou reparos no circuito que estava apagado devido ao rompimento de um cabo.

Ainda segundo a agência, o serviço foi concluído e as luminárias mais baixas foram testadas e já estão funcionando. Para o caso das luminárias mais altas, a manutenção já foi programada e o serviço deverá ocorrer nos próximos dias, visto que se fará necessário o uso de um veículo de manutenção mais alto a fim de auxiliar os técnicos na realização do serviço.

