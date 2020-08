Em Careiro, festa do Centro de Atendimento ao Covid-19 é suspensa

Foi suspensa a festa de inauguração do "Centro de Atendimento ao Covid-19", prevista para o próximo sábado (8), realizada pela Prefeitura de Careiro | Foto: Divulgação

Careiro- Foi suspensa a festa de inauguração do "Centro de Atendimento ao Covid-19", prevista para o próximo sábado (8), realizada pela Prefeitura de Careiro. A medida foi tomada pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), auditor Mário José de Moraes Costa Filho, o motivo é para evitar aglomerações tendo em vista que ainda há registros de casos de Covid-19 no Amazonas.

O auditor esclareceu, ainda, que a decisão não veda a Prefeitura de Careiro de inaugurar o Centro de Atendimento, mas apenas de promover a festa de inauguração.

O pedido de suspensão da festa foi feito pela procuradora do Ministério Público de Contas (MPC), Evelyn Freire de Carvalho, em uma representação ao TCE-AM na qual apontou, entre outros, que a festa promovida pela Administração Pública desconsidera todas as orientações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária ao promover uma aglomeração.

Na representação, ela apresentou, entre outros, uma notícia de um portal de notícias, o convite da festa de inauguração e um áudio do prefeito Nathan Macena de Souza.

No áudio, o prefeito convida toda a população à participar da festa informando, ainda, que no local seriam entregues diversos itens (fardamento escolar, mochilas, bonés, camisas, etc) com a participação de 300 motociclistas vindos de Manaus para prestigiar o evento.

O prefeito Nathan Macena de Souza tem 15 dias para apresentar documentos e/ou justificativas quanto aos fatos apontados pelo MPC.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lacraia é venenosa? Saiba os sintomas da picada e como se livrar delas

Agendamento para castração de cães e gatos inicia dia 24 de agosto