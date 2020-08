Lorenzo Fortes é destaque em plataforma de música nacional

O cantor manauara Lorenzo Fortes após lançar o cover "Tudo no Sigilo" ganhou destaque na Plataforma Palco MP3 | Foto: Divulgação

Manaus- O cantor manauara Lorenzo Fortes após lançar o cover "Tudo no Sigilo" ganhou destaque na Plataforma Palco MP3. Com mais de 95 mil plays na plataforma e ser o terceiro artista mais ouvido no segmento sertanejo na região e dentre os 20 mais ouvidos no Brasil, o cantor de 15 anos comemora o feito. "Estar nesse espaço junto aos grandes nomes da música sertaneja nacional dos quais sou fã é fantástico!".

"Fiquei feliz, apesar de ser algo que eu sempre almejei e de trabalhar duro para ser isso. Ser destaque numa plataforma de tão grande alcance nacional e até mundial me deixou surpreso porque foi natural. Sou grato a toda minha equipe, ao Palco MP3 e, principalmente, às pessoas que ouvem e gostam da minha música", confessa Lorenzo.

Lançamentos

Lorenzo Fortes já tem duas músicas prontas para lançar em todas as plataformas digitais. As versões "Comprei um Lança" será disponibilizada na próxima sexta dia 14 de agosto nas Plataformas Palco MP3, Sua Música e YouTube; E "Desce Pro Play" está programada para subir nas plataformas no dia 4 de setembro.

O cantor está presente em todas as plataformas digitais e redes sociais com o @lorenzofortes. Mais informações pelos números (92) 99206-6142.

*Com informações da assessoria

