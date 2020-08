Prefeito de Manaus presta contas de doações feitas durante a pandemia

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, apresentou nesta quinta-feira (6), um balanço das doações recebidas de outras nações após apelo realizado no início do mês de maio, por meio da campanha “SOS Amazônia”, quando enviou cartas e vídeos às embaixadas de países ricos, solicitando que enviassem algum tipo de ajuda para o Amazonas enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19. O movimento ganhou força com a participação da ativista ambiental sueca Greta Thunberg e dos jovens ligados ao movimento Fridays for Future, de diversos países, inclusive do Brasil.

A prestação de contas foi feita durante reunião com o cônsul honorário da França em Manaus, Dominique Chevé, realizada na sede da Prefeitura de Manaus. “Temos sido referendados por diversas instituições internacionais no que se refere à transparência das nossas ações de combate ao novo coronavírus. E a ajuda recebida do senhor presidente Emmanuel Macron está sendo fundamental para intensificarmos o rastreio de casos junto à população, com maior oferta de testes rápidos, além de garantir a subsistência de pessoas em vulnerabilidade com a entrega de cestas básicas”, afirmou o prefeito.

A França destinou recursos na ordem de €$ 500 mil, aproximadamente R$ 3 milhões, para serem investidos no fortalecimento de ações de enfrentamento à pandemia nas áreas de assistência social e saúde.

Mais que uma prestação de contas, a reunião foi uma conversa satisfatória e esclarecedora, como destacou o cônsul honorário da França em Manaus. “Foi uma apresentação detalhada de tudo o que está sendo feito com a doação. A França ajudou após o pedido do prefeito Arthur ter uma repercussão mundial, mas hoje como a situação melhorou bastante, não tem mais noticiário internacional sobre Manaus. Então, eu vim, não para ter prestação de contas, mas sim para ter notícias de como está avançando o projeto de solidariedade, que está contribuindo para a sociedade de Manaus”, disse Chevé.

A administração dos recursos destinados à Assistência Social ficou sob a responsabilidade do Fundo Manaus Solidária, presidido pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O movimento ganhou força com a participação da ativista ambiental sueca Greta Thunberg | Foto: Mário Oliveira / Semcom





A ação contempla a aquisição de cestas básicas, para atender 15.585 famílias, o que representam, aproximadamente, 78 mil pessoas. O valor destinado à Assistência Social é de R$ 1.428.571. Os recursos destinados à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foram da ordem de R$1.429.127,66, dos quais 34% desse valor já foi aplicado na compra de 11.300 testes rápidos, no valor de R$ 78 cada, o que totaliza R$ 881.400. O restante está sendo investido em mais equipamentos e aguarda trâmite licitatório, a exemplo da aquisição de 30 termômetros digitais, para aferição de temperatura, e aquisição de dois aparelhos de radiologia portátil.

Além da França, outros países aderiram à campanha “SOS Amazônia” e colaboraram com o enfrentamento da Covid-19 na região. Foram eles: a Bélgica, Taiwan, Alemanha e Estado Unidos.

*Com informações da assessoria