Indígenas se expõem à Covid-19 para ter o que comer, no AM

Manaus - Quase metade dos indígenas do Brasil (49%) vive na classe E, considerada mais pobre. O dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ajuda a entender a realidade econômica dos povos tradicionais e o porquê de eles serem um dos principais solicitantes do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. A necessidade do benefício é tanta que boa parte deles têm se exposto à Covid-19 em agências bancárias lotadas, como já havia noticiado o EM TEMPO. No entanto, a cena se repete mais uma vez.

Uma reportagem da agência de notícias Amazônia Real denunciou como indígenas do povo Yanomami têm se arriscado para conseguir o benefício governamental, em São Gabriel da Cachoeira (SGC), município distante 865 km de Manaus.

Por falta de atendimento que considere a realidade do isolamento e falta de internet, indígenas têm se aglomerado às margens da BR-307, na área urbana de SGC, o município mais indígena do Brasil.

Nos barracões improvisados com lona e madeira, eles aguardam o momento em que podem se dirigir às agências bancárias, onde mais uma vez, ficam aglomerados e consequentemente expostos ao novo coronavírus.

Nas imagens é possível ver a aglomeração dos integrantes do acampamento. Nenhum deles aparece de máscara. Além disso, o local aparece tomado por lixo e o chão de barro não limita o que é a parte de fora e a de dentro dos barracos.

Indígenas se aglomeram em pequenos espaços, dentre saudáveis e pessoas no grupo de risco para a Covid-19 | Foto: Ana Amélia Hamdan/Amazônia Real

Crianças e idosos dividem o pequeno espaço com redes, galões de água e o calor escaldante característico dessa época do ano na Amazônia.

"Essa questão de benefício [de R$ 600] não deixa as pessoas ficarem nas aldeias. Eles precisam de alguns objetos, como tabaco, calção e rede. Às vezes [a falta desses itens] atrapalha nesse cenário de crise. Problema muito difícil. Isso atrapalha o isolamento social. Querem comprar alguma coisa, necessitando na aldeia: sabão, sabonete, terçado", desabafou Dario Vitório Kopenawa, vide-presidente da Hutukara Associação Yanomami. A entrevista foi concedida à Amazônia Real.

Sacar benefício ou contrair Covid-19?

A lotação nas agências e lotéricas também é relatada por Nildo Fontes, vice-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn). Ele mora em São Gabriel da Cachoeira, o mesmo município que tem visto as cenas retratadas acima.

Nildo Fontes é ativista pela causa indígena | Foto: Julia Radler/ISA

"Muitos indígenas precisam sair das aldeias para conseguir sacar os benefícios governamentais, como o auxílio de R$ 600 e até o Bolsa Família. E isso tem feito muitos se infectarem, digo para você. A aglomeração nas agências é grande e infelizmente eles precisam passar por isso para ter algum dinheiro para sobreviver", relata Nildo.

O vice-presidente da Foirn retrata o caso de muitos indígenas que precisam de benefícios governamentais, já que a maioria deles estão associados à pobreza e más condições de trabalho.

Indígenas na pobreza

Enquanto encontram dificuldades, boa parte dos indígenas precisa do benefício governamental. No Brasil e no mundo, eles estão associados à pobreza e más condições de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), por exemplo, mais de 86% da população indígena global trabalha na economia informal, geralmente associada a más condições de trabalho e à falta de proteção social.



Como dito no início desta reportagem, quase metade dos indígenas vive na pobreza. Do total de indígenas no Brasil, que é de cerca de 869,9 mil, 18% (156 mil) vivem na extrema pobreza. O dado sobre a quantidade de indígenas é da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o econômico é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Contradições no auxílio para indígenas

Ainda no dia 18 de março, uma semana depois de a Covid-19 ter sido declarada pandemia, a Fundação Nacional do Índio (Funai) proibiu a entrada de turistas em aldeias indígenas. Além disso, orientou para que indígenas se isolassem nas aldeias para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Já no início de abril, depois de muita pressão, o governo federal sancionou o auxílio emergencial de R$ 600 para auxiliar as famílias mais pobres na pandemia. Para solicitar o auxílio, as pessoas precisam baixar um aplicativo e depois se locomoverem até uma agência para sacar o benefício.

Indígenas se aglomeram em barracos para cortar fila do auxílio emergencial | Foto: Ana Amélia Hamdan/Amazônia Real

Organizações indígenas e de proteção ao meio ambiente apontam contradições nas duas informações, já que, enquanto indígenas são orientados a ficar nas aldeias, também precisam se locomover não apenas para sacar o auxílio, mas também solicitá-lo, já que nas comunidades a internet é quase inexistente.

"Para quem não tiver acesso à internet, porém, o governo orienta a fazer o procedimento nas agências da Caixa ou em casas lotéricas, solução que pode agravar as filas e aglomerações que já se formam em todo o país. Essa e outras recomendações não encontram sentido nas realidades específicas de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas e podem prejudicá-las ainda mais", diz uma publicação no site do Instituto Socioambiental (ISA), onde este responde o que indígenas precisam saber sobre o auxílio emergencial.

Resultado das aglomerações, mortos e infectados

O povo que está em aglomeração em São Gabriel da Cachoeira, como verificado pela Amazônia Real, é o Yanomami. Desta etnia, até esta quinta-feira (6), haviam sido infectados 377 indígenas, com quatro mortes. Os números são da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) , mas há quem discorde dos dados.

Integrantes do movimento indigenista denunciam que a Sesai, vinculada ao Ministério da Saúde, apenas registra indígenas infectados e mortos quando estes vivem em aldeias, quando, na verdade, são considerados indígenas até mesmo os que vivem nas cidades.

Também de acordo com a Sesai, até a mesma data, a Covid-19 havia afetado 17.198 indígenas e matado 305.

De acordo com a Confederação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), até 3 de agosto, a Covid-19 estava presente em 121 povos e havia matado 549 indígenas em 89 grupos étnicos.

Sem respostas

Para esta reportagem, o EM TEMPO entrou em contato com o Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) e a Fundação Nacional do Índio (Funai). O objetivo era saber se ambos os órgãos sabiam das aglomerações em São Gabriel da Cachoeira e quais as medidas eles estavam tomando, no entanto, até o fim desta reportagem, não houve retorno.

