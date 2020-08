Protesto é marcado por cruzes nas escadas do Teatro Amazonas em Manaus

Cruzes simbolizando os mortos pela Covid-19 foram espalhadas pela escadaria do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus – O manifesto “Luto e luta” deixou as escadarias do principal cartão postal da cidade de Manaus cheias de cruzes nesta sexta-feira (7), dia em que o Amazonas ultrapassa os 105 mil casos de pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus e mais de 3 mil mortes, segundo último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O ato iniciou às 8h e segundo os organizadores, o ato acontece simultaneamente em outros 20 estados brasileiros. De acordo com advogado Marcelo Amil, o evento aconteceu dentro do previsto pelos organizadores e seguindo as normas de segurança contra o vírus.

“A recepção do ato foi dentro das nossas expectativas. Nós esperávamos as principais lideranças do movimento sindical e elas estiveram presentes. Também estiveram lá os representantes de partidos de esquerda e entendemos que a meta de mobilização foi cumprida dentro das normas de distanciamento”, disse.

O ato aconteceu nesta sexta-feira (7) | Foto: Reprodução

O ato critica o governo de Jair Bolsonaro, segundo Amil, a irresponsabilidade fez com que o número de infectados e mortos no Brasil fosse maior. O país contabiliza 2.918,554 casos confirmados, 2.047,660 pessoas recuperadas e 98.650 mortes pela doença. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos no ranking mundial.

Manifestantes cobram o governo brasileiro sobre mortos por Covid-19 | Foto: Divulgação

“O que nós vivemos sobre a Covid-19 no Amazonas é reflexo do que foi vivido no Brasil, uma postura irresponsável, sem o devido cuidado, estimulada pelo negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Todos esses fatores levaram a esta tragédia que nós vivemos. No momento temos uma estabilização, mas como não há um tratamento dado com efetiva responsabilidade é possível que esse número volte a crescer. Esperamos que não, mas infelizmente, só a esperança não é o suficiente. Precisamos de responsabilidade dos nossos governantes”, acrescentou.

Leia mais:

Visitação de em cemitérios de Manaus será suspensa no dia dos pais

Em Careiro, festa de Centro de Atendimento ao Covid-19 é suspensa

AM tem mais de 105 mil casos confirmados de Covid-19

'Luto e luta': oposição protesta contra Bolsonaro e homenageia vítimas

Assista o vídeo da WEB TV: