Incêndio destrói casa na Zona Oeste de Manaus; ninguém se feriu

Incêndio destruiu casa no bairro Santo Antônio | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um incêndio destruiu uma casa nesta sexta-feira (7) no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital. Dentro da residência havia uma criança de seis anos, que não sofreu ferimentos.

O caso ocorreu na Rua São Luiz, por volta das 11h. Familiares do proprietário da casa relataram que o homem lavava o carro quando se deparou com o fogo tomando conta da residência.

Com o avanço do fogo, um familiar do homem conseguiu retirar a criança do local. O incêndio teria começado por meio de um ar condicionado e se alastrado na parte de cima da casa.

Entretanto, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio ainda não está confirmada e não há registro de feridos. "A família perdeu tudo, infelizmente. A estrutura da casa foi comprometida devido ao calor", disse o tenente Augustinho.

