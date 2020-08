Espaços de esporte e lazer são reformados e novos serão construídos

Espaços de esporte e lazer em Manaus estão em reformas e construção. | Foto: Divulgação / Semasc

Manaus - Espaços de esporte e lazer em Manaus estão em reformas e construção. Atualmente, 30 aparelhos esportivos recebem os serviços de melhoria e a estimativa é de que, nos próximos dias, seja dado início à entrega dos espaços reformados.

Das 44 obras do pacote de obras, 30 estão em andamento e outras 14 estão em fase final de licitação para início das melhorias. O valor de, aproximadamente, R$ 15 milhões, para investir nas reformas e construções dos complexos esportivos foi aprovado ainda no exercício de 2019.

Dentre os espaços beneficiados, há 11 mais avançados com obras que ultrapassam os 70% de execução, como os Centros de Esporte e Lazer (CELs) Dom Pedro, Eldorado, Bela Vista, Redenção, campo de futebol da Ilha e do Vermelhão e o Velódromo. A coordenação é da Subsecretaria de Esporte e Lazer, vinculada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

As obras de reformas são na maioria serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de reforma das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio entre os trabalhadores

Espalhadas por todas as zonas da cidade, as obras estão divididas em cinco na zona Norte; 12 na zona Sul; três na Centro-Sul; 12 na zona Leste; sete na Oeste; e outras cinco na Centro-Oeste, totalizando, assim, 44 obras de reformas e construções.

