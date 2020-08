Aumento no número de flutuantes no Tarumã é um risco ambiental

Manaus - Nos últimos dois anos foi possível notar uma grande demanda de estabelecimentos comerciais em forma de flutuantes na Bacia do Tarumã-Açu, em Manaus. Porém a formação de uma área de “cidade flutuante” desencadeia uma série de riscos ambientais à fauna e flora local, conforme explica Rogério Fonseca, biólogo especialista em manejo de áreas protegidas e de bacias hidrográficas.

O Tarumã-Açu é uma sobreposição da Unidade de Conservação Tarumã-Ponta Negra, determinado pela Prefeitura de Manaus. Rogério explica que a região da Bacia recebeu uma invasão de flutuantes “super gourmetizados”, e que há um excesso de gestão, mas pouca ação, o que implica na ocupação desordenada.

“Do ano passado para cá teve uma invasão de flutuantes. Virou uma moda, para quem tem dinheiro poder ter o seu flutuante na área do Tarumã e muitos não estão licenciados pelos órgãos ambientais, e a navegabilidade desses flutuantes também deve ser atestada pela Marinha do Brasil. Não há nenhum ordenamento do corpo hídrico do Tarumã”, explica o biólogo.

A flora do local é afetada, já que muitos flutuantes não possuem ancoragem devida para flutuabilidade e acaba realizando esse processo nas margens do Tarumã-Açu. “Muitas das vezes são ancoragens inadequadas, não avaliadas pelos conselhos que fazem avaliação da questão da engenharia, que permeia a estabilidade do solo das margens dos rios. Então se há a ancoragem errada de todos esses flutuantes, isso afeta a geologia das margens e assoreando o Tarumã-Açu”, explica o biólogo que conta ainda que a vegetação acaba sendo sufocada e morrendo por esse processo.

Por isso, a fauna também é impactada diretamente, mesmo que seja pouco notada pelos consumidores. Muitas espécies de peixes acabam migrando para outras áreas, fazendo com que espécies predadoras, como as piranhas, surjam em excesso.

“Todos os fatos que ocorreram ao longo dos últimos anos sobre ataques de piranhas foram vastamente noticiados pela mídia local. O que acontece é o aumento dos cardumes de peixes predadores, que são atraídos por fontes alimentícias que são jogadas no rio de forma inadequada, isso não é mais segredo para ninguém. Um desequilíbrio está ocorrendo, por esse conjunto de fatores”, finaliza Rogério.

Solange Damasceno é ex-presidente e atual conselheira do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tarumã-Açu (CBHTA). Ela explica que o CBHTA é um órgão gestor responsável por todas as ações pertinentes à Bacia, como o funcionamento dos flutuantes. Ele é parte do Governo do Estado, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente (Semma), e funciona desde 2006.

"O que acontece ali hoje é uma situação de desordem. O Comitê não tem tido estrutura para gerir, por uma série de fatores e um deles é a falta de apoio governamental. A ‘Cidade Flutuante’ é um processo que acontecia na década de 60 agora está acontecendo novamente, o que não deveria. Temos desde comércios, casas de shows, moradias, hotéis, esporte e lazer, e a parte de navegação, sem controle, então por várias vezes fizemos reivindicações com órgãos competentes solicitando apoio institucional para tentar controlar essas atividades”, explica Solange.

Para ela, é de extrema importância que o governo faça funcionar a política de gestão do Comitê, que precisa de suporte institucional para exercer plenamente sua função, de fiscalizar e controlar a abertura desenfreada desses flutuantes, como uma base física e apoio financeiro. “Agora o Ipaam está fazendo a fiscalização, mas há determinadas coisas que não estão acontecendo, como a retirada de estabelecimentos irregulares”.

De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o órgão que realiza as fiscalizações de funcionamento adequado do lugar, para o funcionamento adequado e regular de flutuantes é necessária a expedição de uma licença ambiental, que é feita em três modelos: a Licença Prévia, a Licença de Instalação e a Licença de Operação. Para todas elas são requisitadas uma série de documentos, como o comprovante de propriedade do flutuante, contrato social, croquis de localização do empreendimento e memorial descritivo do processo produtivo a ser desenvolvido no flutuante. A lista completa de documentos pode ser encontrada no site do órgão.

A Licença Prévia deve ser solicitada na fase de planejamento da atividade, seguindo requisitos básicos. A de Instalação é o próximo passo, sendo solicitada para autorizar o início da implantação do empreendimento, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado na licença anterior. Já a última etapa, a Licença de Operação, autorizará, após as devidas verificações, o cumprimento dos condicionamentos da Licença de Instalação, o início da atividade licenciada, bem como o funcionamento dos equipamentos de contrato requeridos. Dados do Ipaam informam também que, durante fiscalizações, nos últimos dois anos mais de 90 flutuantes na área funcionavam sem licenciamento.

