Ação é realizada em Manaus pelos 14 anos da Lei Maria da Penha

Ações foram realizadas em avenidas de Manaus | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Uma ação de sensibilização foi realizada em diferentes pontos da capital amazonense nesta sexta-feira (7), data em que a Lei Maria da Penha completa 14 anos. Entre as ações está uma live, que começará às 18h, e vai discutir os avanços teóricos e práticos da Lei.

As atividades se concentraram na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, na Avenida Álvaro Maia com Avenida Major Gabriel e na rotatória do Eldorado, no bairro Parque 10.

A Lei Federal 11.340/2006 - conhecida como Lei Maria da Penha - criou mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E foi com o intuito de promover a conscientização e encorajar mulheres a denunciar que a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) realizou a ação nesta sexta.

"A denúncia é o maior aliado da mulher nesse momento. Ela precisa ter conhecimento de que existe uma lei como a Lei Maria da Penha, que ampara essa mulher em momentos de dificuldades na sua vida doméstica. E nós, enquanto instituição, estamos prontos para apoiá-las", destacou Cleny Rodrigues, subsecretária municipal de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos.

A sensibilização acontecerá, também, em instituições parceiras como a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (Deccm), entre outros.

"Neste mês teremos mais ações. Entre elas, está a distribuição de folhetos em instituições parceiras para que mais mulheres tenham conhecimento dos nossos serviços e que possam nos procurar para podermos assisti-las", finalizou.

Live

Com o tema "Os avanços teóricos e práticos da legislação", a transmissão será nesta sexta, às 18h, por meio da página oficial Semasc no Facebook. A live também vai abordar a Lei Municipal n° 2.646/2020, sancionada na última segunda-feira (3), que institui medidas de prevenção e combate ao assédio sexual às mulheres no transporte público.

*Com informações da assessoria

