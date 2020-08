Teatro Amazonas é destaque na galeria de melhores fotos da Reuters

| Foto: Reprodução

Manaus - A reabertura do Teatro Amazonas para espetáculos ganhou destaque, nesta sexta-feira (07), na galeria de melhores fotos do dia da Reuters, agência internacional de notícias com sede em Londres. O portal da agência traz um registro feito pelo fotógrafo Bruno Kelly da primeira apresentação no palco do maior patrimônio histórico do Estado, com a Amazonas Filarmônica, numa homenagem aos profissionais da saúde, na última quarta-feira (05).

Durante o mês de agosto, o teatro abre as portas do espaço cultural com o projeto “A Arte Agradece a Vida”, que realiza ações no Teatro Amazonas como uma forma de agradecimento a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais. Entre as atividades estão o acesso a concertos e gratuidade em visitas turísticas.

A programação do “A Arte Agradece a Vida” conta com uma série de oito concertos, transmitidos no Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além da TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta.

Neste sábado (08), às 20h, a Orquestra de Violões do Amazonas apresenta “Ovam 20 anos”, com retrospectiva da trajetória do grupo no repertório; enquanto no dia 13, às 20h, a Amazonas Filarmônica traz o espetáculo “Mendelssohn & Gounod”, da Série de Câmara 2020.

A Orquestra de Câmara do Amazonas exibe, no dia 15, às 20h, “Concertos Grossos de Georg Friedrich Händel”; e no dia 20, às 20h, a Amazonas Filarmônica apresenta “Septeto em mi bemol maior”, de Ludwig van Beethoven.

Já o Corpo de Dança do Amazonas sobe ao palco no dia 22, às 20h, com “Vazantes”, uma metáfora com o movimento da cidade e seus contrastes, com direção de Mário Nascimento.

No dia 27, às 20h, a Amazonas Filarmônica traz obras para Quinteto de Sopros e, no dia 31, às 20h, a Amazonas Band encerra a primeira temporada de lives com o concerto comemorativo de 20 anos do grupo.

