Professor da rede privada morre de Covid-19 em Manaus

Manaus - Um professor da rede particular de ensino de Manaus morreu na manhã desta quinta-feira (6) após lutar contra a Covid-19 durante um mês. O profissional estava internado desde o dia 07 de junho em um hospital privado. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), que não revelou a identidade do homem.

De acordo com a FVS, o professor teve complicações decorrentes de Covid-19, após apresentar neoplasia pulmonar (câncer pulmonar) com metástase. O registro dessa morte foi incluído no boletim epidemiológico diário da Covid-19 no Amazonas desta sexta-feira (7).

Ressalva

A FVS informou também, que as aulas da rede particular só iniciaram no dia 06 de julho, quando o referido profissional já estava internado há um mês. Portanto, o óbito não tem relação com o reinício das atividades escolares na rede particular de ensino de Manaus.

Registros no AM

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (7), o total de mortes registradas são de 3.345 no Amazonas, sendo 2.043 óbitos em Manaus e 1.302 registro no interior. São 105.857 casos confirmados no Estado, destes dados 37.218 são de Manaus (35,16%) e 68.639 do interior do estado (64,84%).

