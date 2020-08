Motorista colide contra poste e abandona veículo em avenida de Manaus

O acidente chamou atenção de quem passou pela avenida | Foto: Divulgação

Manaus - Um veículo modelo Up, de cor vermelha, foi abandonado na avenida Theomário Pinto, no bairro da Chapada Zona Centro-Sul, na manhã deste domingo (9). O carro colidiu em um poste da via e até agora o motorista não foi identificado. Ainda não se sabe o que causou a colisão.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou ao EM TEMPO , que os agentes de trânsito não foram acionados para a ocorrência. Eles chegaram a ir ao local, mas não encontraram ninguém.

Com a gravidade da colisão, um poste caiu e a frente do veículo ficou completamente destruída.

A frente do automóvel foi destruída com a força do impacto. As autoridades do trânsito acreditam que o proprietário do veículo deve ir ao local a qualquer momento buscar o veículo.

