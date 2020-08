Motociclista perde a perna em grave acidente no Distrito

| Foto: Reprodução

Manaus – Uma grave colisão entre uma moto e um carro deixou uma motociclista sem a perna, na manhã deste domingo (9). O acidente aconteceu na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus.

A vítima estava participando de um passeio do motoclube, do qual fazia parte, quando foi surpreendida pelo motorista, que entrou no sentido contrário da via em alta velocidade.

Segundo amigos da motociclista, Célia Paiva da Silva, de 54 anos, foi atingida de cheio pelo carro, modelo Fiorino, cor branca, placa ERM-5037.

Devido à gravidade da colisão, a perna esquerda da vítima arrancou. Célia foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local prestando os primeiros socorros.

A mulher foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. O motorista que causou o acidente, abandonou o veículo e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A polícia segue as investigações para identificar o condutor.

