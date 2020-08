Campanha Agosto Dourado destaca a importância dos pais na amamentação

Manaus – A campanha Agosto Dourado, que faz alusão ao incentivo do aleitamento materno salienta a importância dos pais durante o período de amamentação dos filhos. A Coordenação da Saúde da Criança da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) listou uma série de atitudes de incentivo à amamentação que podem ser tomadas pelo pai.

Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito, é preciso incentivo, apoio, proteção e o envolvimento da família, o que inclui a figura paterna. É o que explica a coordenadora de saúde da Criança da Susam, Rhamily Amud.

“É um trabalho tipo cultural. Quando a gente fala do pai apoiar a mãe, a gente percebe que eles acham que eles não podem ajudar em nada e nós como profissionais da saúde, a gente tem que orientar essa família, esse pai em como ele pode ajudar, que apoio ele pode dar”, disse.

Entre as atitudes que devem ser tomadas pelos pais para apoiar a mãe no aleitamento, a coordenadora do Banco de Leite Humano da Maternidade Ana Braga, Elisabeth Hardman, cita a efetiva participação no pré-natal.

“É feito o pré-natal com a mãe e com o parceiro. Então, quando ele chega na maternidade tem uma noção de como é, como funciona, do que vai acontecer. Ele já entra na sala de cirurgia, na hora do parto ele participa, ele vê o bebê dele nascendo, coloca o bebê no peito para mamar, faz a massagem na mama da mulher quando ela está com dificuldade, faz a massagem nas costas para ela relaxar”, exemplificou.

Exemplos

Pai pela segunda vez, Eloízio de Sousa, 37, relembra a primeira gestação da esposa em que a filha nasceu prematura.

“Minha filha foi para a incubadora e eu tive que estar com ela e com a minha filha, aí eu tirava o leite, ordenhava o leite e levava num vasinho lá embaixo, dava numa seringa para minha filha, trocava a fralda dela e ia com a mãe de novo. De 40 em 40 minutos ela tinha que se alimentar de novo”, relembrou Eloízio que se tornou pai pela segunda vez no último dia 17 de julho.

Para a coordenadora do Banco de Leite Humano (BLH) do Ana Braga, a integração da família significa o fortalecimento do vínculo afetivo. “A gente vê aquele apoio, aquele estímulo, aquele amor, com aquela criança. Inclusive, até na hora do bebê mamar, do bebê sugar, ele colocando o bebê no peito, quando vai para casa ele traz o leitinho na caixinha isotérmica para o banco de leite é lindo demais. Fortalecimento dos laços afetivos que é extremamente importante” finalizou.

Agosto Dourado

O nome foi escolhido porque a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o leite materno como o "alimento de ouro" para a saúde dos bebês. São dias de intensas atividades que buscam promover o aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, se estendendo até os dois anos ou mais.

Para a mulher, também há benefícios, como a redução das chances de câncer de mama e ovário, prevenção de anemia, aumento da segurança acerca da maternidade.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Rede estadual: 100 mil alunos voltam às aulas nesta segunda em Manaus