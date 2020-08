Bombeiros atendem mais de 30 ocorrências no fim de semana, em Manaus

A maioria foram ocorrências de incêndios | Foto: Divulgação/Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu 31 ocorrências entre às 18h da última sexta-feira (7) até às 18h deste domingo (9).

Entre os atendimentos, por meio do disque emergência 193, foram contabilizados 23 incêndios, dois controles de insetos, três acidentes de trânsito, um resgate de animal, um resgate de pessoa em ambiente de selva e um corte de anel.

Nas ocorrências de incêndio, o CBMAM atendeu 13 incêndios em vegetação, cinco em veículo, dois em lixo, um em residência, um incêndio em transformador de energia elétrica e um princípio de incêndio.

Um dos incêndios em lixo ocorreu na rua Vieira de Brito, bairro Armando Mendes, Zona Leste, às 12h23. A equipe do 1º Batalhão de Incêndio (BI), do Posto do Zumbi, controlou as chamas. De acordo com a solicitante, por meio do 193, o incêndio teria sido provocado por um morador das proximidades. No combate foram utilizados 500 litros de água.

Entre os chamados de incêndio em vegetação, um ocorreu às 13h46, na rua João Câmara, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Bombeiros Militares das viaturas Auto Bomba Tanque (ABT – 28) e Apoio Rápido (AR – 48) controlaram as chamas em uma área de 15 mil metros quadrados. Para extinção do incêndio, foram utilizados 6 mil litros de água, abafadores e bombas-costais.

Já nas ocorrências de incêndio em veículo, um dos atendimentos foi registrado às 12h43, na avenida Itaúba, Loteamento João Paulo, Zona Leste. A guarnição da Auto Bomba Tanque (ABT – 30), do CIS Grande Circular, controlou o incêndio em um automóvel, marca FIAT, modelo Pálio. Para o combate, foi usado extintor de pó químico da própria ABT. O veículo teve danos no motor.

Entre os chamados para acidente de trânsito, os bombeiros militares da guarnição do Posto Central atenderam a uma ocorrência na avenida Codajás, bairro Petrópolis, Zona Sul, às 10h49. A colisão envolvia um veículo, marca Volkswagem, modelo Voyage, cor branca e um veículo, marca Chevrolet, modelo chevette. Na ação, a equipe do CBMAM realizou o desligamento das baterias para evitar um incêndio. Não houve registro de vítimas.

