Processo seletivo com 146 vagas no AM oferece salários de até R$ 7 mil

Manaus - Um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 146 vagas foi divulgado nesta segunda-feira (10) pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). As inscrições no processo - que oferece salários de até R$ 7 mil - encerram no dia 23 de agosto e possuem uma taxa que varia de R$ 20 a R$ 40, conforme o cargo selecionado. Todas as etapas serão feitas pela internet, inclusive as inscrições.

O PSS possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, e é voltado para o fortalecimento das ações de fomento e estímulo à produção sustentável rural referente aos programas do Plano Plurianual do Estado (PPA 2020-2023). Confira abaixo a lista completa de vagas ofertadas no processo seletivo:

Administrador;

Engenheiro (Florestal, Agrônomo, Civil, Mecânico, Ambiental, Produção, Naval e de Pesca);

Médico Veterinário;

Zootecnista;

Analista Técnico (nas áreas de Agropecuária, Agroecologia, Geoprocessamento, Projetos, Logística e Recurso Pesqueiro);

Técnico Agropecuário;

Técnico Florestal;

Auxiliar de Campo;

Arquiteto;

Assistente Administrativo;

Auxiliar administrativo;

Motorista (Categoria D);

Nutricionista;

Assistente Administrativo (Logística);

Assistente Administrativo Itinerante Rural (Ajudante de Caminhão).

As demais informações sobre as vagas, juntamente com as atribuições, requisitos obrigatórios, local de trabalho, carga horária e os salários correspondentes podem ser encontradas no Anexo I do edital . Cada etapa do processo seletivo será realizada de maneira on-line, e todas as informações e atualizações serão publicadas no site da Aadesam.

*Com informações da assessoria

