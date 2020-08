Base Arpão é enviada para município de Coari, no AM

Base foi inaugurada no último dia 4 de agosto | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - A Base Fluvial Arpão saiu da capital amazonense neste domingo (9) e seguiu em direção ao município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Ela dará apoio em operações de combate ao narcotráfico e ficará ancorada no rio Solimões.



A embarcação irá reunir efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros. No último dia 4 de agosto, a Arpão foi inaugurada pelo Governo do Amazonas e servirá para auxiliar o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) no estado.

Na inauguração da base, o governador Wilson Lima afirmou que a embarcação era uma "resposta contundente" aos crimes que acontecem no estado.

"A gente acompanha dificuldade que é fazer segurança pública. Cerca de 80% dos crimes que acontecem estão relacionadas ao tráfico de drogas. Estamos entregando uma resposta contundente aos crimes no Amazonas. Queremos dar segurança para quem mora do médio Solimões. É uma conquista inédita para o estado o Amazonas", disse.

