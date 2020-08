ANAC autoriza operação de grandes aviões em São Gabriel da Cachoeira

A ação vai permitir o aumento da disponibilidade de voos para os moradores de São Gabriel da Cachoeira | Foto: Getty Imagens

Manaus – O município de São Gabriel da Cachoeira recebeu da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a autorização de operações de aeronaves de grande porte, tais como as famílias dos aviões com capacidade para até 144 passageiros.

A autorização foi concedida na última sexta-feira (7) e publicada no Diário Oficial da União. A medida foi comemorada pela prefeitura do município pois, segundo informou em publicação, o principal objetivo dessa conquista é poder entregar a toda a população do município de São Gabriel da Cachoeira a possibilidade de um transporte aéreo mais diversificado, abrindo espaços para novas empresas atuarem na região, assim, com práticas de preços competitivos.

| Foto: Reprodução

“Que seja o início de uma nova realidade para o transporte aéreo no município de São Gabriel da Cachoeira”, comemorou a prefeitura.

A administração aeroportuária do aeroporto de São Gabriel da Cachoeira – SBUA é representada pela empresa SJLAirport junto com a prefeitura.

Leia mais:

Com malha reduzida, empresas aéreas retomam operações no Amazonas

Amazônia está ameaçada por exploração de nióbio, diz estudo

Avião anfíbio cai em Itamarati, no Amazonas

Confira o programa da WEB TV Em Tempo: