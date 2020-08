Semana da Juventude terá debates sobre temas sociais

A Semana Internacional da Juventude tem inicio nesta terça-feira (11) | Foto: Imprensa FAS

Manaus- A Semana Internacional da Juventude tem inicio nesta terça-feira (11). E contará com painéis virtuais “Desigualdade de gênero nas diferentes esferas” e “Universalização da Educação para redução das desigualdades”. Os debates serão gravados e publicados, a partir das 16h, no Instagram(@sdsnamazonia).

As atividades fazem parte de uma série de vídeos e transmissões ao vivo realizadas para celebrar o Dia Internacional da Juventude, instituído em 12 de agosto, pela Organização das Nações Unidas (ONU). Com o tema “Engajamento Jovem para Ação Global”, a programação ocorre até sexta-feira (14), através do Instagram e do YouTube (SDSN Amazônia).

Na quarta-feira (12), será realizada uma live no Instagram, às 17h, para marcar o lançamento do Caderno ODS "Como fazer juntos", apresentada pela gerente do Programa de Soluções Inovadoras (PSI) da FAS, Gabriela Sampaio. Além disso, às 18h, será realizado um webinar sobre “Conexões nas Américas: organizações jovens e seus impactos”, com transmissão ao vivo pelo YouTube (SDSN Amazônia).

Na quinta-feira (13), um vídeo com a discussão do tema “Como alinhar bem-estar e meio ambiente próspero”, reunindo jovens lideranças amazônicas, será divulgado, às 16h, via IGTV.

Encerrando a programação, o webinar “Demografia, cidades e comunidades sustentáveis” debaterá perspectivas para o futuro, modelos de sociedades sustentáveis, mudanças climáticas e crise migratória, na sexta-feira (14), a partir das 16h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

