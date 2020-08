Complexo Regulador do Amazonas terá seu serviço presencial suspenso

Atendimento do Complexo Regulador do Amazonas terá seus serviços presenciais suspensos a partir dessa segunda(10) sendo online até o final de agosto | Foto: Divulgação/Susam

Manaus - O atendimento do Complexo Regulador do Amazonas será suspensos a partir desta segunda(10), mas continuará online até o final de agosto. O motivo é a mudança para a nova sede que entrará em vigor no dia 31 desse mês localizada no prédio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), na rua Jonathas Pedrosa, 659, Centro.

Durante o período de transição para a nova estrutura, os trabalhos serão realizados em home office, como aconteceu durante o pico da pandemia do novo coronavírus. O atendimento aos pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), por exemplo, será realizado pelos números (92) 3321-2400, 3321-2405, 3321-2413 e 3321-2414, e pelo e-mail [email protected] .

A marcação de consultas, exames, cirurgias eletivas e a realização de pedidos de transferência, também atribuições do complexo, continuarão sendo realizadas por meio do trabalho remoto da equipe da unidade.

Complexo Regulador – Para organizar o fluxo dos pacientes para acesso às consultas e exames especializados, e reorganizar a oferta de serviços em saúde no estado, foi criado o Complexo Regulador do Amazonas.

A porta de entrada dos pacientes ao Sistema de Regulação é pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), de forma que o paciente agenda consultas especializadas na própria unidade, na qual recebeu o primeiro atendimento e encaminhamento.

O Complexo organiza a marcação de consultas com base nas ofertas das unidades de saúde, avaliando as solicitações e realizando o agendamento em caráter prioritário.

