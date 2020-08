Alfândega apreende 235 produtos eletrônicos no valor de R$ 10 mil

35 produtos eletrônicos, valor estimado de 10 mil reais, foram apreendidos em voo domestico pela alfandega no aeroporto Eduardo Gomes no sábado(8) | Foto: Divulgação

Manaus - 235 produtos eletrônicos, valor estimado de R$ 10 mil, foram apreendidos em voo doméstico pela alfândega no aeroporto Eduardo Gomes. O caso foi registrado no último sábado (8). Na fiscalização do voo procedente de Guarulhos/SP foi identificado um passageiro que transportava 1 mala contendo grande quantidade de produtos de origem estrangeira.

Ao ser questionado pela fiscalização aduaneira sobre a documentação das mercadorias, o passageiro declarou que não tinha as notas fiscais de compra, nem outro documento para comprovar que as mercadorias foram importadas de acordo com as normas aduaneiras do Brasil.

A ação de vigilância aduaneira resultou na apreensão de 235 produtos eletrônicos, dentre os quais 60 pen-drives, 60 carregadores de baterias de celular, 30 fones de ouvido, 30 mouses óticos, 20 telas de proteção de celular e 5 celulares Xiaomi Redmi Note 9.

O passageiro foi liberado. Caso não comprove o pagamento dos impostos sobre as mercadorias, ele poderá sofrer sanções fiscais e ser indiciado pelo crime de descaminho, com penas que variam de um a quatro anos de reclusão.

*Com informações da assessoria

