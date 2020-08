Trecho da avenida São Jorge terá sentido único a partir da terça-feira

O trecho fica entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e a avenida Jacira Reis, no sentido Centro/bairro | Foto: Márcio James/ Semcom

Manaus- Avenida São Jorge passará a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) e a avenida Jacira Reis, no sentido Centro/bairro a partir das 9h desta terça-feira (11). A nova circulação viária nos bairros São Jorge e Compensa está sendo implementada para dar mais fluidez ao trânsito e reduzir a retenção de veículos no local.

Desde o início da intervenção viária, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local fazendo o monitoramento do trânsito e orientando os condutores.

Com a implementação do sentido único em parte da avenida São Jorge, o fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge. Quem segue pela avenida São Jorge, sentido Centro/bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à avenida Ipase, à direita para acessar a Jacira Reis, ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, dois semáforos serão removidos, no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a fluidez.

*Com informações da assessoria

