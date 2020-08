'Rocam Motos' irá atuar em locais com trânsito intenso em Manaus

Policiais receberam treinamento para atuarem no programa Rocam Motos | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Sessenta motocicletas irão reforçar o patrulhamento feito pelas equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) em áreas com trânsito intenso em Manaus. Os veículos foram entregues nesta terça-feira (11) e fazem parte do programa "Rocam Motos". Segundo o Governo do Amazonas, 120 policiais militares irão atuar utilizando as motocicletas.

De acordo com o capitão Vilarindo, os membros do programa passaram por uma especialização para, assim, realizarem o patrulhamento em duas rodas de maneira adequada.

"Foram realizados quatro estágios de treinamento, para que esses policias pudessem, hoje, ter todo um preparo técnico para conduzir essas motocicletas", disse.

De acordo com a polícia, o programa tem como objetivo agilizar as ocorrências em locais que apresentam trânsito intenso de veículos e um volume grande de atividade comercial, como nos bairros Centro, Manoa e Vieiralves.

Sessenta veículos foram entregues para o programa Rocam Motos | Foto: Yasmin Feitosa

"Estávamos tendo dificuldade para dar uma resposta mais eficaz para a população nessas áreas de movimento comerciais. O trânsito pesado da cidade impedia que as viaturas de quatro rodas dessem o pronto atendimento ao cidadão", pontuou Louismar Bonates, secretário de Segurança.

Além do reforço no aparato policial, o governador do Amazonas - Wilson Lima - voltou a citar a convocação de mais de 300 candidatos aprovados em um concurso da polícia, realizado em 2011. Os convocados ainda passarão pelo curso de formação de soldados e, após o treinamento, vão atuar em unidades operacionais da capital e do interior.

