FCecon usa laser para controlar dor de pacientes com câncer no AM

Manaus - Um método aplicado pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que utiliza tecnologia baseada em laser para controlar a dor em pacientes oncológicos - decorrentes de tumores -, foi destaque na revista científica “Brazilian Journal of Health Review” no fim do mês de julho.

Na Fundação, o método é usado para aliviar dores, para atuar em processo inflamatório e para regeneração e cicatrização de tecidos. O trabalho intitulado como “Laserterapia em paciente com Algia Facial por Compressão Tumoral: Um Relato de Experiência” foi produzido por duas enfermeiras da Fundação.

O artigo está disponível no link ( https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/14089 ).

Dor

Na Oncologia, a dor é um dos principais sintomas, constituindo uma das maiores causas de incapacidade e sofrimento para pacientes em progressão da doença. Por isso, é necessário o seu controle, do mesmo modo como é feito em relação aos demais sinais vitais.

No caso analisado no artigo, uma paciente da FCecon estava internada e aguardava a retirada de um tumor cerebral. A idosa apresentava fortes dores na face, o que lhe impedia de falar e até mesmo comer.

Tecnologia

Para tratar a dor da paciente é utilizada a laserterapia, também conhecida como terapia de fotobiomodulação, que consiste em uma radiação eletromagnética com alta intensidade de energia. A laserterapia de baixa intensidade (LBI) é uma alternativa de controle de diversos tipos de dor, sendo um tratamento não invasivo e de baixo custo.

O artigo concluiu que a tecnologia aplicada no paciente pelas enfermeiras oncologistas e pelas laserterapeutas proporciona novas possibilidades para pacientes oncológicos que apresentem fortes dores, trazendo qualidade de vida.

