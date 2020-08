Planejamento urbano tem 4,5 mil atendimentos on-line e presenciais

Para o planejamento urbano e em razão da pandemia do covid-19 os serviços ocorreram on-line e presenciais com agendamento | Foto: Divulgação/Implurb

Manaus- Para o planejamento urbano e em razão da pandemia do covid-19 os serviços ocorreram on-line e presenciais com agendamento. Seguindo o decreto 4.789 publicado no Diário Oficial do Município, somando um total de 4.500 atendimentos. O período compreende o período de 19 de março até 20 de julho, quando as secretarias estão no modo de home office.

A Gerência de Atendimento (Geat) montou esquema de agendamento para contribuintes que precisem despachar processos no período, que funciona de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, ligando para o (92) 3625-5068.

Em home office, foram recebidos 1.892 e-mails e, presencialmente, no órgão, foram atendidos, mediante agendamento prévio, 1.055 requerentes. Mais de 1.605 ligações também foram processadas, com encaminhamentos, formalizações de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões.

Um atendente escalado faz as marcações e agenda previamente o atendimento. A Diretoria de Operações do Implurb (Diop) também está funcionando para receber processos, documentos e alvarás de construção (renovação e suspensão), pelo e-mail, o [email protected]

Processos formalizados pelo sistema Fiscalização Urbana (FU) podem ser acessados pelo site da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), no www.semefatende.manaus.am.gov.br , por meio de cadastro e login prévios. O requerente pode acompanhar em tempo real toda a movimentação e é considerada a assinatura digital eletrônica da certidão ou alvará correspondente.

Fiscalização

Durante o período de pandemia pelo novo coronavírus, as atividades presenciais no Implurb estão suspensas, funcionando o atendimento por teletrabalho. Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas após formalização enviando e-mail para os e-mails [email protected] ou [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Após denúncias, Denarc prende seis por tráfico de drogas em locais distintos da capital

Complexo Regulador do Amazonas terá seu serviço presencial suspenso

Governo do AM realiza novo ciclo de diálogos com a classe artística