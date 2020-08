'Contas chegam, mas não tem água', dizem moradores da Compensa 2

Sem águas nas torneiras e com contas a pagar, esta é a realidade dos moradores do bairro Compensa 2 | Foto: Reprodução

Manaus - Os moradores do beco Manaus, localizado no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, estão há dias sem água nas torneiras. Eles relatam que as contas de consumo chegam mensalmente e o retorno do abastecimento de água fica a desejar.

A moradora Renata Naranjo de Brito, que reside há quase 20 anos no bairro, relatou ao Portal EM TEMPO que, desde o último domingo (9), os moradores estão no aguardo da resposta da empresa Águas de Manaus.

Ainda segundo os moradores, os funcionários da empresa vão ao local constantemente e não há a resolução do problema.

A moradora acumula contas e o abastecimento de água não acontece | Foto: Reprodução

As contas variam em média R$ 50, de acordo com o consumo da família, mas a moradora contou que a conta chega e eles pagam, porém não são todos os dias que têm água nas torneiras.

| Foto:

"A gente paga as contas, inclusive chegou outra. Estamos há dias sem água e nada de resolverem o nosso problema. A gente cansou de pedir algo que é nosso de direito", desabafou a moradora.

Águas de Manaus

A equipe de reportagem solicitou resposta da concessionária sobre o abastecimento de água no bairro Compensa.

Em Nota, a Águas de Manaus informou, ainda, nesta terça enviará equipe para verificar a situação informada pelos moradores e realizar a desobstrução na rede de água.

Leia mais:

Abastecimento de água é normalizado no Conjunto Renato Souza Pinto

Coleta seletiva de lixo pode gerar desconto no IPTU