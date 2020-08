Base Arpão chega a Coari para reforçar combate ao narcotráfico no AM

Base foi enviada ao município de Coari no domingo (9) | Foto: Bianca Ribeiro

Coari (AM) - A Base Fluvial Arpão chegou ao município de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus, nesta terça-feira (11), por volta das 6h. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os oficiais e delegados da Base participarão de uma reunião com o comandante do policiamento em Coari. O intuito será traçar ações de combate na região do Solimões - importante frente de combate ao tráfico de entorpecentes no estado, bem como à pirataria e aos crimes ambientais.

A Base Arpão foi inaugurada no último dia (4). A unidade é resultado de uma parceria com o Governo Federal, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Participam da ações na Base efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

