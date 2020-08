Você sabe o que são direitos humanos? Saiba se você usufrui no AM

A liberdade de expressão e o direito de ir e vir também fazem parte dos direitos humanos. | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - Desde 12 de agosto de 2012, é comemorado o Dia Nacional dos Direitos Humanos no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), “direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Ter acesso à educação, saúde, moradia, liberdade de expressão, crença, entre outros, são direitos que os cidadãos usufruem no dia a dia, porém, muitas vezes, sem analisar que foram conquistados com suor, sangue, lágrimas e sem entender quais são eles.



Você usufrui dos direitos humanos?



Para compreender melhor esses aspectos, o advogado Denison Melo diz como cada cidadão pode usufruir dos seus direitos na prática. “Todo órgão público promove os direitos humanos. Por exemplo, quando uma pessoa vai ao hospital, apesar dos desafios, ele é atendido, pois, tem esse direito. O que nós temos são situações de grupos sociais vulneráveis que precisam de mais atenção por conta da desigualdade social, como os indígenas, LGBT, as crianças”, esclarece Denison, que também é professor de Direito da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e pesquisador.

Críticas



Parece existir um mito e julgamentos acerca dos direitos humanos funcionarem apenas para os encarcerados. No entanto, o advogado alega que a oposição gira em torno de interesses. “Existe um processo de banalização para desestruturar órgãos que promovam os direitos humanos, porque esses outros agentes querem ocupar esse espaço. Essa desunião acontece porque cada um pensa no seu interesse, e não no empenho coletivo. Porém, esse é um processo cultural. É uma luta de jornada, ou seja, nunca vai parar", expõe Denison.

Para a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Márcia Álamo, o Estado não está cumprindo o seu papel.

"Os últimos acontecimentos deixaram evidente que, infelizmente, o Amazonas não tem se preocupado em garantir a efetivação dos direitos humanos entre seus habitantes. A pandemia do coronavírus escancarou a profunda desigualdade social existente na capital e nas cidades do interior do Estado. O sistema de saúde entrou rapidamente em colapso deixando um grande rastro de vitimas. Na área da segurança pública, as últimas rebeliões prisionais fizeram centenas de mortos e feridos. A estrutura existente no Estado parece mais preocupada em distribuir cestas básicas e remédios do que desenvolver projetos efetivos e duradouros. A dificuldade de acesso e a morosidade da justiça também são fatores relevantes na efetivação desses direitos", critica.



Indígenas

Sobre os direitos indígenas no Amazonas, ele ainda mostra que o percurso exige dedicação. “As instituições lutam para um processo de institucionalização das políticas públicas indígenas. É um desafio muito grande! Hoje eu vejo que nós, enquanto sociedade, precisamos lutar juntos. Não é só o Governo, mas as ONG’s se unindo com as igrejas, órgãos, grupos sociais para conquistar esse propósito”, revela Denison.

Direitos Humanos no Amazonas

Em dezembro de 2018, o ex-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), no Amazonas, exerceu a sua função pela última vez. Segundo o ex-presidente do Conselho, Glen Wild Freitas, o órgão deixou de existir por negligência. “O conselho sempre foi aguerrido. Era formado por professores da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entre outros. O conselho fazia relatórios, denúncias. Já fui conselheiro e, em minha última função, atuei como presidente. O governador não tem respeito com os direitos das pessoas. Ele demostra que é descompromissado com os direitos humanos. Nesse momento de pandemia, deveríamos ter monitorado os hospitais para ver se tinha medicamentos, mas, infelizmente, o órgão não existe mais”, delata.

O ex-presidente, ainda conta que, em 2017, o CEDH se reuniu para se adequar às leis do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), preparando-se para atender melhor a população amazonense. De acordo com o Diário Oficial, o CEDDPH foi criado pelo Decreto nº 23.481, em 18 de junho de 2003.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) foi questionada sobre o ocorrido exposto pelo advogado e enviou uma nota, explicando o caso. Segue na íntegra:

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) esclarece que o Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH) não foi cancelado, como foi afirmado. A reestruturação da entidade está correndo nos trâmites burocráticos previstos na Lei n° 4.853, de 13 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

A Sejusc informa que os autos de nomeação dos conselheiros foram encaminhados pela pasta para a Casa Civil no dia 12 de dezembro de 2019. Posteriormente, no dia 17 de fevereiro, os nomes escolhidos para compor o Conselho Estadual foram enviados por meio de Mensagem Governamental para aprovação na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), onde o trâmite se encontra neste momento.



Dia Nacional dos Direitos Humanos



Apesar da criação desses direitos ter sido estabelecida por meio da Constituição de 1988, no dia 5 de outubro, a data nacional é celebrada nesta quarta-feira (12), em homenagem à ativista sindical dos Direitos Humanos e trabalhadora rural, Margarida Maria Alves, que foi assassinada em 12 de agosto de 1983. Essa data é oficial desde 2012, com iniciativa da deputada Rose de Freitas e sancionada pela presidente Dilma Rousseff.

Direitos Humanos no mundo

Com a fome, o trabalho escravo, a discriminação, a Segunda Guerra Mundial e tanta desigualdade no mundo, a Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu com representantes mundiais para elaborar a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), em Paris, na França, em 1948. Antes dessa iniciativa, os Estados Unidos colocaram em vigência alguns desses direitos, após a Revolução Americana, em 15 de dezembro de 1791. Não era uma imposição para os países no mundo, mas um pedido para que os direitos civis, econômicos, sociais e culturais fossem respeitados.

