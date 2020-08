Incêndio atinge grande área de mata na avenida Torquato Tapajós

O CBM-AM foi acionado para conter as chamas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um incêndio atingiu, na noite desta terça-feira (11), uma área de mata que fica avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. As chamas de grandes proporções chamaram a atenção de quem trafegava pela região. Imagens que circulam em redes sociais mostram a dimensão do fogo, que consumiu parte da área de vegetação. A fumaça se espalha pela localidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas pra combater o incêndio. As causas do sinistro são desconhecidas.

Ainda conforme o CBMAM, esse foi a segunda ocorrência de incêndio na avenida Torquato Tapajós, somente na noite desta terça. A primeira ocorrência ocorreu em um terreno em outro ponto da via.

Acompanhe a reportagem no local do incêndio:

