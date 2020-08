Educandário promove atenção especial para crianças carentes em Manaus

O espaço atua há 78 anos na sociedade amazonense | Foto: Reprodução

Manaus - Com 78 anos de história no Amazonas, o Educandário Gustavo Capanema, localizado na avenida Desembargador Felismino Soares, 215, Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus, atende crianças em vulnerabilidade social, promovendo um local seguro e de qualidade para atender famílias que não possuem lugar para deixar os filhos enquanto trabalham.

História de acolhida

De início, o projeto tinha por objetivo abrigar e educar filhos saudáveis de pais hansenianos. Após a implantação de política de não segregação de portadores de hanseníase, o espaço passou a receber crianças em vulnerabilidade social como abandono e negligência familiar, carência econômica e social, orfandade, deficiência física ou mental.

O espaço possui capacidade para 250 crianças. Atualmente, a organização sem fins lucrativos atende 137.

O presidente do educandário, Nivelle Daou, destaca o trabalho mútuo entre os colaboradores e acrescenta a importância da missão.

"Agradeço todo o empenho e interesse de desenvolver o educandário, cuja função social, puramente filantrópica, é de extrema importância para as famílias e para as crianças do entorno do bairro", disse em agradecimento.

O vice-presidente do educandário, Moisaniel Filho, explica que esse novo momento no espaço será para o melhor atendimento e produção de bem-estar para as crianças carentes de Manaus. Além dos objetivos, Moisaniel fala sobre a missão no projeto social.

“Vamos trabalhar para ampliar a capacidade de atendimento. Pretendemos melhorar as salas de aulas com reformas, como também a área esportiva. Estamos com o objetivo de estreitar laços, trazer a família para conviver conosco. Com isso, queremos disponibilizar no nosso espaço a aplicação de cursos com visão empreendedora e ajudar as famílias carentes. Tomo essa nova missão com o compromisso de fazer o melhor, contribuindo com minha pequena ajuda na construção de uma sociedade mais igualitária, justa e feliz. ”, salientou Moisaniel.

Ao todo, 16 colaboradores trabalham no contra turno das escolas. O local conta anualmente com doações para seguir com trabalhos. Todos são voltados para as crianças e para os familiares.

Para quem deseja realizar doações para o espaço, o educandário disponibiliza as contas bancárias e um número para contato:

Bradesco: Agência 3739/ Conta Corrente: 11246-1

Caixa Econômica Federal: Agência: 1302-003/ Conta Corrente: 2087-6

Contato: (092) 99324 2482

