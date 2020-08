Família procura por engenheiro desaparecido há 48h em Manaus

Manaus - Desaparecido há 48 horas, o engenheiro da computação formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Helvio Neto, 24 anos, foi visto pela última vez nesta segunda-feira (10) no bairro Petrópolis, localizado na Zona Sul de Manaus. Desde então, a família busca informações sobre o paradeiro do jovem, que saiu de casa sem avisar ninguém da família. A polícia já está investigando o caso.

Preocupados, familiares e amigos estão divulgando nas redes sociais fotos de Helvio com o objetivo de encontrá-lo ou de informações de alguém que tenha o encontrado nos últimos dias. De acordo com a família, o jovem lutava contra a depressão.

“Procuramos em todos os hospitais da cidade e inclusive no Instituto Médico Legal –IML. Após as primeiras 24 horas, registramos um Boletim de Ocorrência, porém, até agora não soubemos de nenhuma notícia dele sobre ele. Queremos encontrá-lo o mais breve possível”, disse Fábio Sousa que é cunhado do engenheiro em entrevista para o EM TEMPO .

Características físicas

Helvio usa óculos de grau, é magro, pardo, estatura mediana e atualmente está sem barba. E no dia em que desapareceu ele vestia uma bermuda preta, camisa de cor clara e sandália preta.

Contato para informações

Quem tiver informações do paradeiro do engenheiro , entre em contato com a família por meio do número: (92) 98126-4648 falar com Fábio.

Leia Mais:

'A gente fica com a voz embargada', relata vítima deassédio em ônibus

Homem premeditou sequestro e cárcere de ex-namorada, diz polícia no AM