Na Aleam, deputado mostra água distribuída a moradores de Anamã

Anamã- Péssima distribuição e qualidade da água no município de Anamã (distante 209 km de Manaus) são motivos de denúncia. Em Sessão Plenária da Assembleia da Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã de terça-feira (11), o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) pediu providências.

O deputado repercutiu, no telão do Plenário Ruy Araújo, imagens de uma garrafa com uma água com forte tom amarelado, que chega às torneiras dos moradores do município. Por último, o parlamentar destacou as visitas que fez no último fim de semana ao interior do Estado.

Em Urucará, Álvaro teve um encontro com os conselheiros tutelares, que querem uma nova sede. Eles apresentaram como opções os antigos prédios da Secretaria de Fazenda e da ADAF, hoje abandonados, e que podem ser recuperados.

No município de São Sebastião do Uatumã, Álvaro Campelo conheceu de perto a realidade do segmento moveleiro. “O polo moveleiro precisa do incentivo do Governo do Estado. Hoje, cerca de 80 pessoas trabalham aqui, mas se tivessem o apoio necessário, poderíamos ter 250 empregos diretos”, pontuou Álvaro Campelo.

