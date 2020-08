Temperatura da pele pode indicar a presença de doenças

Nova geração de testes com a termografia tem revolucionado os processos de diagnósticos e auxilia na identificação de patologias através da temperatura | Foto: Reprodução

Nova geração de testes com a termografia tem revolucionado os processos de diagnósticos e auxilia na identificação de patologias através da temperatura. Um dos grandes objetivos da medicina é realizar um diagnóstico rápido e certeiro, principalmente, para dores sem causa aparente ou doenças que vão desde contraturas musculares até o câncer.

A intenção não só promover um tratamento mais eficaz, diminuindo incômodos dos pacientes, mas também auxiliar o médico na escolha do melhor caminho a se seguir. Como muitos diagnósticos levam em conta a temperatura corporal, a termografia é uma das tecnologias que mais se destaca dentro da medicina moderna e já é utilizada em diversas áreas como dermatologia, cirurgia plástica, oncologia, ortopedia, neurologia, cardiologia, no auxílio de diagnósticos.

A técnica permite diagnosticar e tratar doenças por meio de imagens digitais que detectam a temperatura corporal de forma rápida e indolor, identificando disfunções e reconhecendo doenças antes mesmo que os primeiros sintomas apareçam.

O exame deve ser aplicado por um especialista

A variação da temperatura corporal pode indicar diversos quadros clínicos, por isso é muito importante que o exame seja feito e analisado por um profissional capacitado para que o diagnóstico seja preciso.

“A qualificação para uso do aparelho na área médica é imprescindível para uma avaliação segura. As câmeras térmicas atualmente fazem parte das minhas ferramentas de trabalho durante as minhas cirurgias, principalmente nas lipoaspirações a laser. Durante o procedimento é essencial ficar atento a todos os detalhes, as câmeras me auxiliam para que o monitoramento seja eficiente e preciso. É a tecnologia melhorando os resultados!”, afirma o cirurgião Plástico Leandro Faustino.

