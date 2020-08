Vídeo: pesquisador explica consequências de mutações da Covid-19 no AM

Saiba mais e assita a entrevista na íntegra | Foto: Reprodução

Manaus - Um novo estudo identificou, no mês de julho, três tipos diferentes de linhagens do Coronavírus no Amazonas. O pesquisador e vice-diretor de Pesquisa e Inovação do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), Felipe Naveca, explica as consequências das mutações do vírus no Amazonas em entrevista exclusiva para o programa “Papo Franco” da WEB TV Em Tempo.

O especialista contou que foram coletadas cerca de 37 amostras dos municípios de Manaquiri, Manacapuru, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes, Manicoré, Careiro, Tabatinga, Santo Antônio do Içá, além da capital amazonense.

Confira a entrevista completa:

Tipos de mutações

“Os tipos são A2, B1 e B1.1, portanto significa que, pelo menos, três vezes, de forma independente, o vírus chegou no Estado. Ainda estamos trabalhando para saber se dentro de cada linhagem tiveram diferentes entradas”, disse Felipe.

Segundo o pesquisador, a melhor ferramenta para este tipo de estudo é o chamado “sequenciamento de DNA”. As mutações acontecem de acordo com a passagem entre as populações e servem como assinatura. Elas descrevem os caminhos por onde o vírus passou. Felipe explica que as mutações estão mais associadas ao melhor espalhamento do vírus no mundo.

“Uma coisa que ainda não tinha dito é que todas elas têm uma mutação que foi associado com o melhor espalhamento do vírus no mundo, ou seja, depois que apareceram as mutações, o vírus se espalhou mais rapidamente no mundo. Das 37 amostras que analisamos, 36 possuíam a mutação”, exemplificou.

Pouco se sabe, mas estudos avançam

Este é o sétimo tipo de Coronavírus que já existiu na história na humanidade, porém, nenhum outro tão letal quanto a Covid-19.

“A gente tem que lembrar que esse é um vírus que conhecemos há sete meses e nunca o conhecimento científico de um vírus se desenvolveu tão rápido. O mundo inteiro está trabalhando com o mesmo objetivo. A gente ainda não consegue responder todas as perguntas”, apontou Naveca sobre o avanço dos estudos para o momento tão delicado da história mundial.

Eduardo Naveca explica sobre a atuação do vírus no AM | Foto: Eduardo Gomes/Ascom

Ainda segundo o pesquisador, esse é o terceiro evento importante de emergência do Coronavírus.

“A gente já conhecia outros vírus do resfriado comum. De 2002 a 2003, nós tivemos o primeiro evento de emergência, também na Ásia, que foi o SARS. Felizmente, esse vírus foi contido antes de espalhar, mas já foi um alerta sobre o que o vírus da família do Coronavírus poderia fazer. Em 2012 e 2013, foi o segundo grande evento. O vírus conhecido como MERS foi extremamente grave, mas se espalhou pouco. Ele era muito mais letal que o vírus que está no mundo hoje”, relembrou.

Mutações em vírus são comuns

Por se tratar de um vírus RNA, Naveca explica que nenhuma mutação pode ser relacionada à causa mais grave da doença, porém de um maior espalhamento do vírus, assim como a dengue e a influenza.

“O natural de qualquer vírus RNA é de que ele sofra mutações. Quanto mais pessoas forem infectadas. o vírus será produzido de pessoa para pessoa e mais mutações acontecerão”, acrescentou.

Vírus x clima quente da região

O clima não interfere na contaminação do vírus | Foto: Lucas Silva

A região amazônica possui clima quente e muitos comentários sobre a não proliferação do vírus por conta do clima foi desmistificado por Felipe Naveca. O especialista é enfático em dizer que o clima não contribui direta ou indiretamente com a contaminação de pessoas.

"A gente possui um clima nada favorável e propício para a proliferação de vírus. O vírus não deixa de circular no calor, isso é mito", respondeu.

O estudo foi realizado pela equipe do pesquisador, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por meio da Rede Genômica em Saúde do Estado do Amazonas (Regesam).

