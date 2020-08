Máscaras doadas a estudantes no AM viram memes na internet

Manaus - Se você utiliza as redes sociais, provavelmente já viu a mais nova 'exportação' de meme amazonense. Nesta quarta-feira (12), as máscaras entregues pela Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc-AM) aos alunos da rede pública estadual, viralizaram na internet. O motivo? Uma parte dos estudantes reclamou e fez memes com o tamanho considerado grande do equipamento de segurança. O fato gerou piada na internet e demonstrou a criatividade dos internautas.

Uma das mais memes famosas foi a imagem feita pelo estudante William Barão, estudante de uma escola na Zona norte de Manaus. Na imagem, o jovem de 18 anos juntou duas máscaras e simulou como se fosse um 'cropped', uma espécie de blusa que deixa à mostra a barriga.

"Recebi a máscara ontem (11) e achei muito grande. O mesmo aconteceu com meus colegas. Eu sei que é pro nosso bem, mas ficou bem ruim. Por isso eu pedi ajuda da minha mãe, disse que eu queria fazer uma espécie de protesto sobre a máscara. Foi assim que tive a ideia de postar a foto", conta o estudante.

O estudante disse ter postado a imagem em sua conta no Instagram e depois ter ido dormir. A surpresa dele foi quando acordou nesta quarta e viu que sua publicação já estava em grandes páginas de memes e até em jornais de alcance nacional. 20h após ser postada, a foto já estava com 651 curtidas.

"Ganhou curtida bem rápido ainda ontem. Por isso eu imaginei que ia repercutir. No outro dia quando eu acordei já haviam postado em uma página com três milhões de seguidores. Depois no site UOL e aí a imagem agora está em grandes páginas de Instagram e Facebook", afirma ele.

Chateado com a máscara, ele reitera que sabe da boa intenção por parte do governo em doar as máscaras, mas comenta que se sentiu pouco protegido.

"Quando eu assopro, dá pra ver e sentir que atravessa o ar. Com a minha máscara mesmo, isso não acontece. Fiquei com a sensação de estar desprotegido. E a escola não falou se vamos poder trocar a máscara. O que disseram foi que irão dar também as descartáveis e que precisaremos usar as nossas pessoais", diz o aluno.

Outras imagens que circularam nas redes mostram a máscara gigante cobrindo quase todo o rosto dos estudantes. "Pelo menos protege do coronavírus e de conjuntivite", brincou um internauta sobre o equipamento cobrir até os olhos.

Com a repercussão das máscaras, o Governo do Amazonas se pronunciou ainda nesta quarta-feira sobre o assunto e informou que os equipamentos foram comprados em três tamanhos diferentes e que os alunos podem solicitar, na escola, a troca.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto esclarece que adquiriu 1 milhão de máscaras nos tamanhos P, M e G, que estão sendo distribuídas entre os estudantes e servidores da rede pública estadual. Durante toda a semana, a pasta trabalha na logística de recebimento e distribuição dos itens, que são de uso obrigatório nas 123 instituições de Ensino Médio.

Em relação aos estudantes que receberam máscaras de tamanho superior, os itens podem ser trocados a partir da próxima segunda-feira (17), na unidade de ensino.Os modelos azuis são para servidores da educação e estudantes de Ensino Médio, com tamanhos M e G. As máscaras de modelo verde, de tamanho P, serão distribuídas aos alunos do Ensino Fundamental, que somente retornam às atividades no próximo dia 24 de agosto.

As máscaras foram adquiridas através de Licitação Pública Nacional (LPN) tendo como fonte recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), com participação no processo licitatório de empresas de todo país.





