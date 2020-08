Acidente deixa casal preso às ferragens no bairro da Alvorada

Manaus - Um casal e uma criança, que não tiveram as identidades reveladas, ficaram presos às ferragens de um carro durante uma colisão no bairro da Alvorada, nesta quarta-feira (12). O acidente de trânsito envolveu dois veículos de passeio e um ônibus da linha 209. A criança, a mulher e o homem precisaram ser resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O caso aconteceu na rua Senador Raimundo Parente, Conjunto Ajuricaba, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) estiveram no local para auxiliar no tráfego de veículos, que ficou lento depois da colisão. A perícia foi acionada e, de acordo com testemunhas, o impacto foi forte.

“Estávamos no ônibus quando sentimos a batida. Eu fico na parte da frente e, por pouco, não me machuquei. Fiquei preocupado com a mulher e com a criança de colo que estavam no carro, elas aparentavam estar mal. Tentamos ajudá-las e chamamos o socorro”, contou Antônio Passos, que estava dentro do coletivo no momento do acidente.

Segundo informações do corpo dos bombeiros, as vítimas foram atendidas e encaminhadas para o Pronto-Socorro. Vale ressaltar que, no último domingo (9), um homem foi encontrado morto em uma parada de ônibus também na rua Raimundo Parente.

