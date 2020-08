Famílias de Novo Aripuanã recebem cestas básicas e kits de higiene

500 cestas básicas e 80 kits de higiene foram entregues | Foto: Divulgação





Manaus - O Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), entregou, nesta quarta-feira (12), 500 cestas básicas e 80 kits de higiene no município de Novo Aripuanã, na calha do Madeira. A ação faz parte da política pública estadual de enfrentamento e prevenção à pandemia do novo coronavírus.

A entrega ocorreu na quadra de esportes da Escola Estadual Julieta Lopes de Albuquerque, com a presença do governador Wilson Lima, como parte da agenda de compromissos dele no município.

"Eu tenho um compromisso muito grande com o cidadão do interior e é por isso, que faço questão de vir aqui, conversar pessoalmente, olhar olho no olho. Eu vim do interior e sei o quanto é difícil estar no interior. Quem está aqui não quer sair porque Novo Aripuanã é muito bom”, afirmou o governador.

Ele destacou ainda o trabalho realizado para a garantia da merenda escolar de alunos da capital e do interior, durante a pandemia.

“Nós tivemos a preocupação de, durante a pandemia, garantir a entrega da merenda escolar dos alunos. Nós entregamos e continuamos entregando as cestas básicas nas casas desses alunos. Então, é importante que isso aconteça para garantir a segurança alimentar", explicou Wilson Lima.

A secretária do FPS, Kathelen Santos, destacou a importância do apoio às famílias. "O Fundo de Promoção Social, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, tem trabalhado continuamente, tanto na capital quanto no interior, para diminuir os efeitos da pandemia. Na cidade, estamos atendendo famílias que fazem parte da associação de deficientes do município, assim como famílias que são assistidas pelo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do município, que são pessoas que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social", disse a secretária do FPS.

As doações são frutos de articulação com o banco Bradesco e as lojas Americanas.

*Com informações da assessoria