Micro-ônibus 'patina' em ladeira e quase causa acidente em Manaus

O caso aconteceu no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Um micro-ônibus alternativo, mais conhecido como "Amarelinho", que circula pela Zona Leste de Manaus, foi flagrado na manhã desta quarta-feira (12), "patinando" em uma ladeira molhada devido a chuva. O fato aconteceu na rua Iraque, do bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, e por pouco não vira uma tragédia. O vídeo teve repercussão nas redes sociais.

No vídeo é possível observar a lotação descendo a ladeira ingrime, que é uma via principal onde passam ônibus do transporte coletivo urbano. O motorista do micro-ônibus começou a perder o controle do veículo e o ônibus quase vira na pista.

Há informações de que haviam vários passageiros no interior do veículo - que faz rota pelos bairros Grande Vitória e Zumbi dos Palmares.

O motorista de uma picape, que estava subindo a ladeira, ao perceber a situação, ainda desviou para não ser atingido. Em seguida, o motorista retoma o controle e desce em alta velocidade.

Assista o vídeo que flagrou o micro - ônibus deslizando: