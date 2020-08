Aulas na Ufam serão retomadas a partir de 8 de setembro

Aulas serão retomadas no dia 8 de setembro | Foto: Divulgação

Manaus - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) aprovou a retomada das aulas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que acontece no dia 8 de setembro. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (12), após a aprovação do Regulamento do Ensino Remoto Emergencial (ERE) e do Calendário Acadêmico Especial 2020.



A partir de 17 de agosto acontece a adesão de docentes e discentes ao ERE, que é facultativa. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (Ctic) viabilizará as condições técnicas e operacionais em parceria com a Pró-reitoria de Ensino de Graduação.

A decisão, que entra em vigor a partir da data de publicação, se dará em caráter excepcional. Serão estabelecidas disciplinas obrigatórias ou optativas, mesmo durante a suspensão, por prazo indeterminado, do Calendário Acadêmico de 2020/1 e 2020/2, e das atividades administrativas e acadêmicas presenciais ou não presenciais.

Sobre a execução do Calendário Acadêmico Especial, este trará um cronograma das atividades a serem realizadas durante o semestre letivo especial para ser desenvolvido em 75 dias e não comprometerá os semestres letivos presenciais de 2020/1 e 2020/2. A Resolução e o Calendário, ambos na íntegra, serão disponibilizados à comunidade acadêmica nesta quinta-feira (13), no site da Ufam.

*Com informações da assessoria

