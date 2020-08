Lista de 15 escolas com casos de Covid em Manaus é falsa, afirma Seduc

A lista não condiz com os números registrados pela Seduc por meio da FVS-AM | Foto: Reprodução

Manaus – Circula nas redes sociais uma lista com os nomes de 15 escolas estaduais em Manaus com registros de contaminação após o retorno das aulas presenciais, no último dia 10 de agosto. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) emitiu nota desmentido a informação e esclarecendo que trata-se de Fake News.

No link, disponibilizado nas redes sociais, mostra o mapa das escolas com uma espécie de símbolo usado para locais com infecção. O alerta aconteceu após servidora de uma escola estadual, na zona Norte, testar positivo para Covid-19. Na ocasião, os alunos foram liberados e a escola passou por desinfecção.

De acordo com a lista, as escolas que apresentaram contaminados após o retorno seriam: o Colégio da Polícia Militar V (CMPM V), CMPM VIII, e nas escolas estaduais Maria do Céu, no Manôa; Sebastião Augusto Loureiro Filho, Dom Milton Corrêa e Hilda Tribuzy, na Cidade Nova; Samuel Bechimol, Monte das Oliveiras; Dulcinéia Varela Moura, Novo Israel, e o Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) Marcantônio Vilaça II, no bairro Cidade Nova. Todos na zona Norte de Manaus.

Na zona Leste seriam as escolas estaduais Cleomenes do Carmo Chaves e Vasco Vasquez, ambas no Jorge Teixeira e a escola Antonio Maurity Monteiro Coelho no Ouro Verde. Na zona Sul está a escola Balbina Mestrinho, no bairro Cachoeirinha.

A escola mencionada da zona Oeste foi a Escola Estadual São Luís de Gonzaga, no São Raimundo. Na zona Centro-Sul estão a escola Solon de Lucena, no bairro Nossa Senhora Das Graças; Severiano Nunes, na Chapada; e o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Agenor Ferreira, no Aleixo. Na zona Centro–Oeste a escola Raimundo Gomes, no Alvorada foi mencionada.

A Seduc informou que a procedência da lista não condiz com os dados oficiais de monitoramentos feitos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

“Até a tarde de ontem (11), a Secretaria de Educação tinha a confirmação de testes positivos para a doença entre quatro membros da comunidade escolar, em diferentes unidades de ensino. O monitoramento segue sendo realizado durante esta quinta-feira (13) e qualquer atualização nos dados oficiais será informada pela pasta”, explicou.

A Secretaria ressaltou, ainda, que em todos os casos confirmados registrados tem tomado as devidas providências previstas nos protocolos de saúde da rede pública estadual de ensino aprovados pela FVS-AM.

