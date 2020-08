Seduc confirma quatro casos de Covid após volta às aulas em Manaus

Alunos do ensino médio retornaram às aulas na segunda-feira (10) | Foto: Gabriel Machado

Manaus - Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) informou que - até a tarde desta quarta-feira (12) - foram confirmados quatro casos positivos para a Covid-19 entre membros da comunidade escolar de diferentes unidades de ensino.

A secretaria se pronunciou após uma lista circular nas redes sociais informando que 15 escolas, em diferentes zonas de Manaus, estariam com membros contaminados. A lista, segundo a Seduc, é falsa e somente os quatro casos seguem em monitoramento pela pasta. Leia mais sobre a lista:

A Seduc afirma ainda que segue realizando o monitoramento nesta quinta-feira (13) e atualizará os dados oficiais de acordo com os casos confirmados.



Retorno com protestos

As aulas retornaram no início da semana, apenas para os alunos do ensino médio. Na terça-feira (11), uma servidora da Escola de Tempo Integral (ETI) Maria do Céu Vaz d’ Oliveira, no bairro Manôa - Zona Norte -, testou positivo para Covid-19. Os alunos foram liberados e a escola passou pelo processo de desinfecção.

No mesmo dia, a categoria dos Professores e Pedagogos de Manaus (AspromSindical) fez uma reunião em Assembleia Geral Extraordinária e aprovou a instalação da greve por tempo indeterminado, nas escolas de ensino médio. Segundo eles, a medida é "contra o retorno precipitado das aulas presenciais e a favor da vida".

No dia 11, a direção do AspromSindical e o Comando de Greve estiveram na sede do Governo para fazer o comunicado, ao governador Wilson Lima. A coordenadora geral do AspromSindical, Helma Sampaio, e o professor da base da categoria, Miguel Oliveira, fizeram um documento para comunicar a greve por tempo indeterminado.

O ato segue nesta quinta-feira (13) em frente ao prédio da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

