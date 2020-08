Morre vítima de atropelamento em parada de ônibus, em Manaus

Carro invadiu ponto de ônibus em avenida de Manaus | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Uma cozinheira morreu horas depois de ser atropelada em uma parada de ônibus nesta quinta-feira (13) na Avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul da capital. Cleomara das Neves Alencar ainda foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos.

O atropelamento ocorreu por volta das 6h e, ao todo, seis pessoas ficaram feridas - incluindo o motorista, identificado como José Eduardo de Moura. Ele estava em um carro modelo Gol, de cor prata, e relatou à polícia que perdeu o controle da direção após uma pane mecânica.

Com isso, o carro invadiu a calçada e atropelou um grupo de pessoas que estava no ponto de ônibus, situado no sentido bairro-Centro da avenida. O condutor também sofreu ferimentos e até as 13h desta quinta, recebia atendimento médico em um hospital da capital.

Cleomara morreu após dar entrada no HPS 28 de Agosto. Outras duas mulheres, identificadas como Deusdeth Peres de Souza e Ana Alice Ferreira Vieira, estão em estado grave.

Um mototaxista, identificado como Carlos André Franca Silva, de 24 anos, também foi atingido. Já a sexta vítima ainda não foi identificada.

O condutor do carro deve ser conduzido até uma delegacia da capital para prestar esclarecimentos após todos os procedimentos médicos.

Leia mais:

Carro invade parada de ônibus e deixa várias pessoas feridas em Manaus