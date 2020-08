Posto de combustível é notificado por irregularidades em Novo Airão

Posto de combustível, localizado no município de Novo Airão (a 195 quilômetros de Manaus), foi notificado pelos órgãos de fiscalização | Foto: Mauro Smith

Novo Airão- Posto de combustível, localizado no município de Novo Airão (a 195 quilômetros de Manaus), foi notificado pelos órgãos de fiscalização.

De acordo com o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), a ação foi motivada após denúncias em relação ao estabelecimento .

“As equipes de fiscalização constataram na bomba de abastecimento uma variação no volume do combustível acima do permitido. Fato que havia sido relatado por consumidores, mediante registro no Procon-AM, e que foi confirmado por nossos fiscais”, detalhou o parlamentar, ao destacar a importância de os consumidores recorrerem aos órgãos de defesa do consumidor.

O chefe da fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta, explicou que o estabelecimento terá de solucionar a irregularidade quanto antes.

“O estabelecimento foi notificado e obrigado a apresentar aos órgãos de defesa do consumidor uma resolução imediata para o problema. Caso contrário, será penalizado conforme a legislação vigente”, concluiu Malta.

